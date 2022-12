Reggio Calabria: in arrivo la maxi-tombolata benefica

Dopo due anni di stop, si preannuncia un S.Stefano ricco di novità per

la MaxiTombolata Benefica, giunta alla sua XV Edizione, che si svolgerà

come consuetudine all’Auditorium Don Orione di S.Antonio il prossimo 26

dicembre.

“Oltre i ricchissimi premi” dichiara il presidente di Incontriamoci

Sempre Pino Strati “donati da importanti aziende come Callipo, Caffo,

Affidato, Attina&forti, Ferraro e tante altre che menzioneremo nel

corso dei vari annunci che precederanno la serata di beneficenza,

l’altra idea messa in campo dalla nostra Associazione, visto l’orario

d’inizio, fissato per le ore 19.00, è quella di offrire in apertura un

aperitivo accompagnato da un robusto buffet di prodotti tipici.”

“Una serata all’insegna dello svago” conclude Strati “con oltre due ore

di spettacolo tra la tombolata, gli intermezzi dell’Accademia del

Dialetto, dei nostri Cambera ed Elena Festa, decani di questa

manifestazione. Si preannuncia una larga partecipazione della comunità

di S.Antonio e di tantissimi cittadini, che saranno accolti, in sala

riscaldata, in un’atmosfera di condivisione. L’organizzazione è partita

con grande impegno, vista la finalità solidale che anima INCONTRIAMOCI

SEMPRE da 15 anni, in una location storica della storia della nostra città.”