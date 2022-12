Corazza straripante: il bomber in versione Reggina fa volare Mimmo Toscano

Piccola rimpatriata nel match valevole per il girone B di Serie C. A Pesaro, la sfida tra Vis e Cesena, ha visto andare in campo diversi protagonisti della Reggina di Mimmo Toscano. Oltre al tecnico sulla panchina bianconera, c’erano anche Bianchi, Corazza e il portiere dei marchigiani Farroni (secondo di Guarna nell’anno della promozione).

La partita è finita 2-1 per il Cesena con Corazza che ha pareggiato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato Fedato, con rimonta chiusa da Shpendi.

Non c’erano, invece, Ciccio De Rose (infortunato) e Alessandro Provazza. Quest’ultimo, giovane di proprietà amaranto, come l’ex capitano è fermo per un problema fisico. Solo panchina nella vis Pesaro per Garau, altro calciatore il cui cartellino appartiene al club di Via delle Industrie.

Che numeri per l’ex Reggina

Per Corazza si tratta dell’undicesimo gol in 16 partite. Un gol ogni 99 minuti. Numeri che confermano quanto sia diventato una “sentenza” per chi lo sceglie per puntare ad un campionato di vertice in Serie C. Cifre che ricordano da vicino quelli che ebbe a Reggio Calabria nell’anno del campionato dominato.

A guidare la classifica marcatori c’è Santini del Rimini (a quota 13), mentre al terzo posto c’è Adriano Montalto (a quota 9). L’attaccante nell’ultimo turno è rimasto fermo per un problemea fisico.

La sua Regginaa guida ancora la classifica (a quota 37), ma pareggiando in casa con l’Olbia si è vista avvicinare dalle dirette concorrnti. Il Cesena, in particolare, si è portato al terzo posto, a -3. Il Gubbio ha pareggiato e resta a -1.