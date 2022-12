Como-Reggina: tifosi amaranto pazzeschi, esaurito in 50 minuti il settore ospiti. E adesso?

50 minuti. Tanto sono durati i biglietti del settore ospiti di Como-Reggina. Li hanno esauriti i sostenitori amaranto. La brutta notizia è che adesso per molti sarà impossibile assistere al match da altri settori.

Ma meglio andare con ordine. I 600 fortunati non avranno problemi a raggiungere lo stadaio lariano e ad accedere agli spalti.

Il club comasco ha, però, diramato un comunicato in cui ha sottolineato che chi è nato a Reggio Calabria non potrà accedere in settori diversi da quello ospite (leggi qua).

Resta, però, il settore A della Tribuna COperta. Sono circa 300 biglietti (destinati a finire presto) al costo di 38 euro.

“I tifosi ospiti – si legge nella comunicazione – nati a Reggio Calabria potranno acquistare i biglietti solo ed esclusivamente nel Settore Ospite a loro dedicato e nel Settore A della Tribuna Coperta”.

Si attende adesso di capire come sarà gestita la situazione, anche perché non tutti i tifosi della Reggina sono nati a Reggio Calabria.

La cosa incredibile è che la Reggina giovedì andrà in campo nel big match con il Frosinone.