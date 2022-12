Como-Reggina: timore di invasione amaranto? Limitazioni per chi è nato a Reggio Calabria

Il comunicato del club lombardo

Si comunica che i biglietti per la gara Como – Reggina, in programma domenica 11 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Sinigaglia, sono in vendita dalle ore 14:00 di oggi lunedì 5 dicembre. I biglietti possono essere acquistati, fino alle ore 15:00 di domenica 11 dicembre, sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket.

Il giorno gara sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria al cancello 12 dello stadio e la biglietteria presso la Curva Como, che rimarranno aperte dalle ore 12:30 alle ore 15:30 (salvo esaurimento biglietti).

I tifosi ospiti nati a Reggio Calabria potranno acquistare i biglietti solo ed esclusivamente nel Settore Ospite a loro dedicato e nel Settore A della Tribuna Coperta.

Si informano tutti i tifosi che, in fase di ingresso allo stadio, verranno eseguiti controlli intensificati sui documenti di identità, col fine di verificare che luogo e data di nascita coincidano con quanto dichiarato in fase di acquisto, e sul regolare possesso del titolo di accesso all’evento, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per i tifosi e il corretto svolgimento della gara.

La vendita dei biglietti per il Settore Ospite terminerà sabato 10 dicembre alle ore 19:00.

PROMOZIONE FAMILY PACK

Per la gara Como – Reggina sarà attiva la promozione speciale dedicata alle famiglie. Il pacchetto esclusivo per la tribuna coperta potrà essere acquistato al prezzo di €88, ed include 2 biglietti adulti e 2 biglietti Under 13 (da 10 anni compiuti fino a 12 anni compiuti).

Per acquistare il Family Pack sarà necessario selezionare l’evento Como – Reggina, scegliere i 4 posti nel settore dedicato e inserire i dati personali degli utilizzatori, il sistema applicherà in automatico la tariffa ridotta.

Per acquistare clicca QUI.

BIGLIETTO OMAGGIO UNDER 10 – TRIBUNA COPERTA

I bambini fino a 9 anni compiuti potranno accedere gratuitamente alla Tribuna Coperta. È necessario indicare, in fase di acquisto, la tipologia di biglietto che include INTERO + OMAGGIO U10.

BIGLIETTI RIDOTTI UNDER 16

I giovani che in fase di acquisto non hanno ancora compiuto 16 anni avranno la possibilità di acquistare il biglietto a prezzo ridotto.

BIGLIETTI OMAGGIO UNDER 5

I bambini fino a 4 anni compiuti possono entrare allo stadio con il biglietto omaggio Under 5 purché accompagnati da almeno uno spettatore adulto, in possesso di regolare titolo d’accesso. È necessario indicare, in fase di acquisto, la tipologia di biglietto che include + OMAGGIO U5.

Per tutti gli adulti in possesso dell’abbonamento è sufficiente presentare, presso i tornelli di accesso dello stadio, un documento di identità o il certificato di nascita dell’U5.