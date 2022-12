Como-Reggina: in tribuna due tifosi d’eccezione per Inzaghi e gli amaranto

Saranno almeno 1000 i tifosi amaranto presenti al Sinigaglia per Como-Reggina. Sarebbero stati molti di più se non ci fosse stata la limitazione relativa a quasi tutti i settori per i nati a Reggio Calabria.

Sugli spalti, però, ci saranno due tifosi degli amaranto che non sono reggini. Uno è Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter sarà in tribuna per vedere da vicino la squadra del fratello Pippo. In attesa della sfida in amichevole prevista per il prossimo 22 dicembre al Granillo di Reggio Calabria.

L’altro è Beppe Bergomi. Lo storico capitano dell’Inter, oggi commentatore di Sky Sport, sarà sugli spalti per osservare da vicino Gabriele Gori. L’attaccante della Reggina è il fidanzato della figlia.

In serata tra l’altro Pippo Inzaghi sarà ospite di Sky Calcio Club, il consueto appuntamento della domenica sera condotto da Fabio Caressa.

In tribuna a Como ci sarà anche Beppe Marotta.