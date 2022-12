Como-Reggina, formazioni ufficiali: Inzaghi ne cambia cinque

Come era ampiamnete prevedibile per Como-Reggina, Filippo Inzaghi rivoluziona l’undici titolare rispetto alle ultime due partite. I cambiamenti partono dalla difesa, dove Cionek viene preferito a Camporese come compagno di reparto di Gagliolo nel settore centrale. Altra novità in mezzo: per la prima volta Fabbian viene escluso dalla formazione titolare. Gioca Crisetig, con Majer dirottato a sinistra come mezzala ed Hernani dal lato opposto. Cambi anche tutto il tridente: panchina per Canotto, Menez e Rivas. Giocano Ricci, Canotto e Cicerelli.

Nel Como la formazione è quasi quella annunciata.

Como-Reggina, le formazioni ufficiali

Como (4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Ioannau; Faragò, Bellemo, Arrigoni; Cutrone, Cerri, Mancuso. In panchina: Bolchini, Vigorito, Cagnano, Da Riva, Gabrielloni, Blanco, Scaglia, Celeghin, Ba, Delli Carri, Ambrosino. Allenatore: Moreno Longo.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Hernani; Ricci, Gori, Cicerelli. In panchina: Aglietti, Ravaglia, Bouah, Camporese, Giraudo, Liotti, Loiacono, Fabbian, Lombardi, Canotto, Ménez, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce. Assistenti: Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze. IV ufficiale: Antonio Rapuano di Rimini. VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano. A-VAR: Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro.