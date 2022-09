Reggina-Palermo: vola la prevendita nel settore ospiti, possibile sold out. Viene considerata gara a rischio

C’è una sola restrizione per Reggina-Palermo: i residenti in Sicilia possono acquistare solo tagliandi nel settore ospiti. E, a giudicare dai primi riscontri, i sostenitori siciliani hanno tutta l’intenzione di garantire una robusta presenza al Granillo.

La prevendita è stata aperta nella mattinata di giovedì e, in base ai primissimi dati ufficiosi, sono bastate poco più di due ore affinché i sostenitori rosanero abbiano acquistato decine di biglietti.

I ragazzi di Corini non saranno, dunque, soli oltre lo Stretto e proveranno a far sentire la loro voce in un Granillo che proverà ad essere nuovamente il catino infernale visto contro il Sudtirol.

Già nelle prossime ore si capirà se ci sono i margini affinché l’intero settore ospiti possa andare sold out. I biglietti a disposizione sono circa 1100. Quelli già venduti sono circa oltre 300 in un paio d’ore.

Le tifoserie di Reggina e Palermo erano un tempo gemellate. Oggi la rivalità è molto forte, al punto che quella con i rosanero è una delle gare che negli ultimi vent’anni ha riservato maggiori problemi di ordine pubblico. In uno degli ultimi precedenti in Serie A servirono addirittura i lacrimogeni per allentare le tensioni.

La gara è monitorata da tempo dalle autorità ed è ragionevole credere che sia previsto un importante dispiegamento di forze dell’ordine. L’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Viminale ha già richiesto l’aumento degli steward e l’incremento dell’attività di prefiltraggio.