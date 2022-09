Reggina-Palermo, biglietti venduti: il dato sale velocemente e oggi sorpresa in biglietteria

Sarà un altro spot per il calcio e probabilmente anche per l’essere reggini ed amaranto. Si annuncia così Reggina-Palermo, dove giocare di sabato alle 14 non sta fermando la passione dei tifosi di Reggio Calabria ed anche provincia.

Un orario che potrebbe essere scomodo per quanti lavorano, ma che potrebbe invogliare quanti devono spostarsi dai dintorni di Reggio a raggiungere la città.

Tutti fattori che, al momento, si possono considerare in quello che è un vero e proprio boom di biglietti venduti in pochissimo tempo.

Dopo gli 11.500 spettatori visti contro il Sudtirol, c’è voglia di replicare il dato e possibilmente di migliorarlo. Anche con quelli che potrebbero essere i 1000 tifosi del Palermo che dovrebbero raggiungere la città ed essere sistemati nel settore ospiti. L’unica possibilità per i residenti in Sicilia.

Per quel che, invece, riguarda il dato complessivo dei biglietti venduti, si è già arrivati ad oltre 3000. Questo, aggiungendo i 4200 abbonati, fa sì che si sia praticamente ad un passo dalle 7500 presenze. Un numero che lascia ben sperare, se si considera che mancano ancora due giorni alla sfida di sabato.

Alle 16.30, presso la biglietteria del Sant’Agata, ci saranno Luigi Canotto e Simone Colombi.