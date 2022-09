Reggina-Palermo: l’ex che non tutti conoscono

Reggina-Palermo è una classica del calcio meridionale. Tanti giocatori hanno vestito le due maglie e diversi calciatori palermitani hanno fatto la storia della Reggina. Tanto per citarne tre si può parlare di Salvatore Aronica, Giacomo Tedesco e Massimo Taibi.

Ci sono, però, anche storie meno famose, ma che meritano di essere conosciute. Ad esempio non tutti potrebbero sapere che l’attuale idolo assoluto dei sostenitori rosanero è passato da Reggio Calabria qualche anno fa.

L’uomo copertina del Palermo

Si chiama Matteo Luigi Brunori ed è il centravanti italo-brasiliano che, a suon di gol, ha trascinato i siciliani dalla C alla B. Per riscattarlo dalla Juventus i siciliani hanno sborsato 2 milioni di euro.

Il classe 1994 ha già realizzato 2 gol e 1 assist. Numeri che si aggiungono a quelli della passata stagione. Per lui 25 reti in 36 partite, conditi da 5 assist. Senza dimenticare i play off: 4 reti in 8 partite. Un vero e proprio spauracchio per le squadre avversarie.

La sua avventura a Reggio Calabria

Matteo Luigi Brunori ha giocato nella Reggina nella stagione 2011-2012. Non ancora maggiorenne, fu aggregato alla Primavera per sei mesi. Nel girone C mise a segno 6 reti in 8 partite. Questo, però, non valse la volontà del club di investire sul suo cartellino che, ai tempi, apparteneva al Foligno. Tuttavia, la sua carriera prima di avere l’esplosione dell’ultimo periodo ha vissuto di alti e bassi che l’hanno riportato addirittura a ripartire dal campionato di Eccellenza a 21 anni.