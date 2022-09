Basket: c’è Laquintana per la Viola Reggio Calabria

Michelangelo Laquintana è un giocatore della Pallacanestro Viola Reggio Calabria.

La società comunica l’arrivo in neroarancio del giovane play pugliese classe 2022 proveniente dal vivaio di Monopoli.

Mickey è un cestista veloce dotato di un ottimo tiro, dopo l’esperienza in C silver a Corato e il campionato della salvezza a Monopoli in serie B nella stagione 20/21, approda a Reggio per contribuire con le sue qualità al prossimo campionato neroarancio e per un’ulteriore crescita professionale.

”Siamo certi che Mickey darà il proprio importante contributo, siamo contenti di averlo in neroarancio” queste le parole del GM Giuse Barrile.

Benvenuto a Reggio Mickey!