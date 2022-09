Reggina-Palermo, la partita speciale di Pierozzi

“Avevo dichiarato alla fine dello scorso anno che volevo tornare e ho provato a farlo in tutti i modi”. Lo ha raccontato ai microfoni di Mezzogiorno amaranto su Radio Touring Gianluca Di Chiara, sottolineando come nella sua testa ci fosse la ferrea volontà di tornare a Reggio.

Dopo i due anni in prestito era, infatti, tornato al Perugia. “C’erano – ha rivelato – anche altre situazioni di mercato., ma non appena ho saputo che si poteva riaprire la pista Reggina non ho più avuto dubbi”.

La voglia di Reggina da parte di Gianluca Di Chiara è “musica” per le orecchie dei tifosi amaranto. “Mi piace – ha rivelato – la passione e a Reggio la respiri nell’aria. Ci sono poche piazze come questa ed esserci è un motivo d’orgoglio”.

All’orizzonte la sfida con la squadra della sua città, il Palermo. “Questo – ha spiegato – non cambia la mia volontà di lottare per la Reggina. Rispetto la piazza rosanero e sono i colori che porto addosso sin da quando sono bambino, ma non cambierà il modo in cui interpreto le partite”.

Nessun dubbio, invece, sulla necessità di non porsi obiettivi a lungo termine. “Guardiamo – ha dichiarato – partita per partita, ogni settimana è decisiva. Concentriamoci sul Palermo, il resto lo vedremo più avanti”.