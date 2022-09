Reggina-Palermo: storia nel segno dei paraguaiani, Santander scalpita

Quella tra Reggina e Palermo è una sfida storie diverse. Quelle dei confronti in Serie C, delle sfide in B e degli anni d’oro per entrambe in Serie A.

La sfida tra amaranto e rosanero, ad un certo punto, era diventata un appuntamento fisso del campionato di massima serie. Spesso a decidere le sfide sono stati calciatori importanti: da Amauri a Nakamura.

In due occasioni, tra l’altro, la sfida è stata decisa da calciatori che provenivano dal Paraguay. Una nazione importante dal punto di vista calcistico, ma non il Brasile per livello di diffusione dei calciatori.

Ad esempio nel 2005-2006 fece storia la rovesciata di Carlos Humberto Paredes che, a tempo quasi scaduto, fissò il punteggio sul 2-2 al Granillo.

Nell’ultima edizione della sfida, invece, toccò ad Edgar Barreto mettere la firma sul successo rosanero al Granillo. L’ex di turno, segnando sotto la Curva Sud, non esultò.

E l’unico paraguaiano attualmente nelle due rose è Federico Santander. Non sarà titolare salvo sorprese, ma El Ropero potrebbe sognare di seguire l’esempio dei connazionali.