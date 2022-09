Reggina, la carica dell’incubo Cittadella: “Testa a Reggio Calabria, siamo forti”

Archiviata la vittoria di Pisa, per la Reggina si è nuovamente entrati in una settima di preparazione per una sfida delicata. Anzi delicatissima, per quella che è la consistenza dell’avversario e per la sua trazione al Granillo. Un vero e proprio incubo per la storia recente del club.

E i granata, dopo aver battuto la capolista Frosinone, puntano a far lo sgambetto all’altra battistrada: la squadra di Pippo Inzaghi. Dal Veneto arrivano dichiarazioni significative in merito.

“Noi – ha dichiarato il tecnico Gorini su PadovaOggi – abbiamo una squadra forte, siamo in grado di competere con chiunque. Avere vinto una partita come quella di oggi ci fornisce grande consapevolezza. Ora la testa va a Reggio Calabria.”