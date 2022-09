Il SuperEnalotto fa tappa in Calabria

La Calabria festeggia grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione del 10 settembre, come riportato da Agipronews, è stato realizzato un “5” da 13.446,66 euro. La giocata vincente è stata registrata nell’esercizio di via Crotone 67 a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. La rincorsa al Jackpot ripartirà nel prossimo concorso quando saranno messi in palio 270,3 milioni di euro, record nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Calabria l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.