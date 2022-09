Reggina-Cittadella prosegue, il dg dei veneti Marchetti: “Ci abbiamo messo del nostro”

Con la pausa del campionato era inevitabile che l’ultimo turno giocato si trascinasse, dal punto di vista mediatico, per le lunghe. Tant’è che soprattutto dal Veneto, continuano ad arrivare dichiarazioni su Reggina-Cittadella. Anche perché non accade spesso che la squadra di Gorini ceda nettamente come è accaduto allo stadio Granillo nell’ultima data in cui si è giocato in Serie B.

L’ultimo a parlarne è stato il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti. “È stato – ha dichiarato ai microfoni di Tuttomercatoweb – un blackout generale da parte di tutti. La Reggina è in ottima forma ma noi ci abbiamo messo del nostro, ora dobbiamo invertire subito il trend. Non abbiamo avuto il giusto atteggiamento”.

Poi un giudizio anche sul torneo: “È un campionato strepitoso, competitivo. Non c’è una partita scontata. Il livello è alto, tutti possono vincere contro tutti e questo rende il campionato più bello”.