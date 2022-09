D’Angelo torna e parla di Pisa-Reggina: “Risultato giusto era pareggio”

Inizio deludente per il Pisa. La squadra toscana era tra le candidate a lottare per la vittoria del campionato, in ragione di una rosa tra le più competitive del campionato. I toscani, invece, oltre ad aver perso con la Reggina, hanno dovuto fare i conti con un avvio che li vede nelle retrovie della graduatoria.

L’ambiziosa proprietà e dirigenza nerazzurra ha scelto di esonerare Rolando Maran che aveva sostituito Luca D’Angelo dopo tanti anni in Toscana, ha optato per richiamare il trainer abruzzese.

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il tecnico ha sottolineato il fatto che i nerazzurri avrebbero meritato di più nelle gare precedent.

“Le partite – ha dichiarato – le ho viste, alcune registrate. Non le guardavo in diretta, ma registrate perché andavo al mare.Devo dire che in alcune circostanze la squadra ha anche raccolto meno di quanto meritava, perché con il Genoa il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Anche con la Reggina