Reggina, Camporese: “Non facciamo calcoli. Cittadella? Anche loro dovranno temerci”

“Bisogna sbagliare il meno possibile”. Così, secondo Michele Camporese, la Reggina ha possibilità di sfatare il tabù Cittadella. “Non sarà facile – ha dichiarato il difensore alla Gazzetta del Sud – ma dalla nostra parte avremo l’entusiasmo del pubblico. Vogliamo vincere e ci stiamo preparando per questo”.

“Sarà dura – ha aggiunto – ma anche loro dovranno temerci”.

Camporese, fino ad ora, non aveva mai giocato da titolare. Il suo posto era sempre stato occupato da Thiago Cionek che a Pisa era squalificato. Nessun problema nell’aspettare il proprio turno, considerato quanto lunga sarà la stagione.

“Nell’arco della stagione – ha evidenziato l’ex difensore del Cosenza – ci sarà spazio per chiunque. Siamo in tanti e il mister tiene tutti in grande entusiasmo. Con il Cittadella tornerà Thiago Cionek e non so quali quindi saranno le scelte del nostro allenatore. Comunque sono pronto”.

La Reggina in cima alla classifica non sposta i traguardi da raggiungere. “Viviamo alla giornata – ha spiegato Camproese – senza fare troppi calcoli. L’obiettivo è migliorare il piazzamento dello scorso anno”.