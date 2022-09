Reggio Calabria – Blitz nel quartiere di Ciccarello: trovate armi, stupefacenti e auto rubata

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi focus ‘ndrangheta, sono stati eseguiti controlli straordinari nel quartiere Ciccarello dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno.

Nel corso delle attività sono state sequestrate armi, munizionamento di vario calibro, sostanza stupefacente, nonché un’autovettura oggetto di furto. In particolare: 98 cartucce di vario calibro, 2 bilancini di precisione, 1 pistola revolver, marca Smith Wesson”, con relativo munizionamento, 25 involucri di carta stagnola contenenti sostanza stupefacente, risultata, all’esito di un esame chimico qualitativo, del tipo cocaina dal peso complessivo di circa 30 grammi e 1 fucile a doppia canna cal. 20, rubato da un’abitazione lo scorso 12 settembre.

Alle attività ha collaborato il personale del Gabinetto di Polizia Scientifica per la Calabria di Reggio Calabria.

Inoltre, sempre in un’area ricadente nel quartiere Ciccarello, è stata rinvenuta un’autovettura risultata rubata lo scorso 9 settembre. L’auto è stata riconsegnata al proprietario. I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nei prossimi giorni, in città ed in provincia.