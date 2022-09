Pisa-Reggina: biglietti ospiti, gli ultimi dati sulla prevendita

C’è attesa per sapere quanti tifosi della Reggina seguiranno la squadra a Pisa. Sarà un termometro significativo di quanto il club sia tornato ad essere l’insegna dietro la quale si riconoscono migliaia di reggini che vivono al Nord. Senza dimenticare ovviamente quanti, rinunciando al sabato di festa patronale, si metteranno in viaggio per la Toscana.

Occorre ricordare che la vendita dei biglietti per il settore ospiti si chiuderà nel tardo pomeriggio di venerdì e per questo ci sarà un po’ meno tempo rispetto ai tifosi di casa per assicurarsi un tagliando valido per l’ingresso all’Arena Garibaldi.

Quando, dunque, mancano più di 48 ore alla chiusura, i tifosi della Reggina che sono già certi di essere sugli spalti del settore ospiti per Pisa-Reggina sono quasi 500.

Un numero considerevole, ma c’è ancora il tempo per migliorare questo dato. La capienza complessiva è 900. I tagliandi sono acquistabili attraverso i canali del circuito Ticketone.