Dal 30 settembre al 15 dicembre la Biennale dello Stretto

L’accordo verrà siglato ufficialmente durante la conferenza stampa a bordo di una delle navi del Gruppo Caronte & Tourist in traversata, in presenza del sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, del sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, del presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Ilario Tassone, e del presidente della società benefit 500×100, Alfonso Femia, che firmeranno il protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione congiunta de “La Biennale dello Stretto”. Per l’occasione saranno presentati i temi e le mostre protagoniste dell’edizione 2022.