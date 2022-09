Modena-Reggina, grandissima risposta dei tifosi amaranto: il dato dei biglietti ospiti sale ancora

Manca più di una settimana a Modena-Reggina. La partita si giocherà, infatti, nel primo sabato di ottobre e con orario di inizio alle ore 14. Tuttavia, i dati relativi alla prevendita del settore ospiti sono tali da pensare che la sfida si giochi a brevissimo. Questo, in un certo senso, accresce ulteriormente la portata dei numeri dei tifosi amaranto che nella prossima sfida di campionato seguiranno la squadra in trasferta.

E farà sicuramente piacere a Filippo Inzaghi che, sin dal suo arrivo, ha raccontato quanto per lui sia fondamentale il supporto dei sostenitori di Reggio Calabria. A Modena la Reggina non sarà sola, anzi. Al momento risulta aperto solo uno dei due settori riservati agli ospiti (per un totale di circa 3200 posti in totale).

I tifosi amaranto, al momento, hanno infatti acquistato circa 650 tagliandi e viaggiano a grandi passi verso i 700. Un numero quasi incredibile se si considera che mancano ancora otto giorni alla partita e con buona probabilità questa rilevazione statistica è destinata a crescere in maniera considerevole. A questi ritmi già sabato si potrebbe toccare quota 1000.