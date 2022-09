Reggio Calabria, Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria aree archeologiche

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia in sinergia con l Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria effettuerà un’ apertura straordinaria delle aree archeologiche del percorso urbano:

Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 sarà possibile visitare le principali aree archeologiche di Reggio Calabria (Mura greche, Terme romane, Ipogeo di P. Italia, Odeon); domenica dalle 9.00 alle 13.00 saranno aperte le Mura greche e le Terme romane.

Per chi avrà voglia di fare una piccola passeggiata sempre sabato, con partenza da Piazza Italia alle ore 18:00, avrà luogo a cura dell’Associazione IN.SI.DE . la passeggiata archeologica “Magna Grecia” , durata circa 90 minuti, che si snoderà lungo i principali siti archeologici della città.

Ricordiamo anche sabato alle 17.30, con partenza dal Castello Aragonese, il percorso greco romano previsto dal progetto Sunoicheo.

Il Castello Aragonese, inoltre sarà aperto sabato e domenica con il seguente orario: Mattina – 9.00 / 13.00 – Pomeriggio 15.00 / 19.00