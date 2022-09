Ancora Reggina-Cittadella, Tounkara: “Se avessimo giocato come sappiamo, non sarebbe andata così”

Reggina-Cittadella è stata la partita che ha segnato l’interruzione della maledizione granata per la storia amaranto. I veneti non perdevano al Granillo da oltre vent’anni e avevano vinto nelle ultime quattro esibizioni in riva allo Stretto.

La netta sconfitta subita a Reggio Calabria continua a tenere banco in Veneto. Ne ha parlato l’attaccante del Cittadella Tounkara in un’intervista rilasciata al Mattino di Padova.

«Davanti – ha dichiarato sul match del Granillo – c’era una grande squadra, ma se avessimo giocato come sappiamo non sarebbe andata così. Loro sono bravi, ma li abbiamo aiutati, non giocando da Cittadella. Ognuno di noi sa quello che ha fatto in campo, la maggior parte delle cose che ci erano state chieste non sono state messe in pratica. Quando pensi che va tutto bene poi arrivano prove come quella di Reggio a farti capire che non devi mollare mai».