Ternana-Reggina, Inzaghi: “Non ci è andato bene niente, dobbiamo migliorare”

“Abbiamo avuto l’occasione per andare in vantaggio e poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. La squadra mi è piaciuta. Ci è mancata un pizzico di fortuna, ma dovevamo fare un po’ meglio, attaccando con ferocia certe palle che arrivavano in area”.

Così Pippo Inzaghi ha analizzato la sconfitta subita dalla Reggina a Terni. “Abbiamo cercato – ha rivelato rispetto al finale di gara – di mettere tutti gli attaccanti che avevamo. Non ci è andato bene niente. Dobbiamo cercare di portare gli episodi dalla nostra parte. Non meritavamo di perdere, ma andiamo avanti”.

La Ternana è stata guardinga. “Profondità – ha confermato il tecnico – ne avevamo poca, la Ternana ci aspettava nella sua metà campo. Il campo era molto secco e non ci aiutato, finendo per zappare su alcuni cross. Ricordiamoci da dove siamo partiti. Abbiamo fatto una buona gara, il pari sarebbe stato giusto, ma se non ci siamo riusciti dobbiamo migliorare”.

E sul ritorno in casa domenica con il Sudtirol: “Abbiamo voglia di tornare davanti alla nostra gente e speriamo di regalare una vittoria ai nostri tifosi”