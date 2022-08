Reggina, Gagliolo: “Più che un campo era una spiaggia, ora rimbocchiamoci le maniche”

“Sono partiti forte. Hanno vinto più seconde palle di noi. Sono andati in vantaggio alla prima azione. Non abbiamo più concesso nulla, ma poi non siamo riusciti a pareggiare. Era una spiaggia più che un campo di calcio e non ha aiutato. Dispiace non essere riusciti a pareggiare”.

Così Riccardo Gagliolo, difensore della Reggina, ha analizzato la sconfitta della Reggina a Terni ai microfoni di Radio Antenna Febea.

“Quando vai in vantaggio, le squadre – ha spiegato il difensore – si mettono dietro. Loro lo sanno fare bene, abbiamo provato a fare girare il pallone. Siamo stati sfortunati, l’occasione di Fabbian sarebbe andata dentro se la palla non avesse colpito in faccia Bogdan. Sappiamo che la B è un campionato difficilissimo”.

E sul futuro: “Siamo un’ottima squadra. Abbiamo perso. Ci rimboccheremo le maniche e penseremo alla prossima partita. Non vediamo l’ora di iniziare a pensare una settimana come si deve al Sudtirol. I tifosi sono fantastici, ci seguono dappertutto e speriamo vengano in tanti allo stadio.