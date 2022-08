Ternana, Lucarelli: “Mai vista alla prima una squadra che corre come la Reggina, probabilmente…”

“Non avevo mai visto una squadra così tanto e forte alla prima giornata. Sono rimasto esterrefatto, pensavo ci fosse un problema al video. Invece era naturale. Considerato che hanno iniziato con un pochino di ritardo, probabilmente non avranno fatto dei carichi di lavoro enormi”.

Cristiano Lucarelli nel presentare la sfida alla Reggina sottolinea che la sua esperienza decennale da allenatore lo porta a rimanere stupito di ciò che ha fatto vedere la squadra di Inzaghi a Ferrara.

Domenica sera la sua Ternana affronterà proprio gli amaranto. “L’andamento delle squadre in trasferta di Inzaghi parla chiaro. Ha sempre vinto più fuori che in casa, è uno che gioca molto verticale. Sfrutta molto le ripartenze. Ha due giocatori molto bravi da quel punto di vista che sono Rivas e Ricci, più le due mezzali che accompagnano sempre l’azione. Sono una squadra importante con ambizioni di vincere il campionato come tante altre squadre. A Reggio c’è grandissimo entusiasmo perché il risultato di Ferrara è un risultato e importante. Sarà una bella partita”.

E sul terreno di gioco: “Il manto erboso mi pare che non sia non praticabile, considerando anche le prime due partite dell’anno scorso. La società ha fatto il massimo per far disputare questa partita nel migliore dei modi. Non sarà perfetto, ma rispetto alla prima al Liberati dell’anno scorso e a quella a Reggio è un campo ottimo”.