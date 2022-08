Concerto “I suoni dell’alba” nel porto di Vibo Marina

Per il quarto anno consecutivo le associazioni “Shekina” e “Giuseppe Verdi” organizzano il concerto “I suoni dell’alba” alla capitaneria di porto di Vibo Marina.

L’evento è patrocinato dal Comune di Vibo col sostegno delle Cantine Artese, rinomate in Italia e all’estero. Un primo appuntamento si è già tenuto qualche giorno fa; la nuova attesa dell’alba in musica è in programma per domenica 21 agosto alle 5.30. Per l’occasione si esibiranno Giovanni De Luca quintet with sax. Quintetto d’archi formato da Ivana Comito (Violino), Antonello Pontoriero (Violino), Domenica Pugliese (Viola), Pierpaolo Greco (Violoncello) e David Medina (Contrabbasso) con musiche di Villa Lobbos, Piazzolla e Morricone. Salutare il mattino con la magia della musica: questa la finalità che muove l’associazione “Shekina”. Un momento particolarissimo per godere di uno spettacolo unico in riva al mare al suono di dolci melodie. L’appuntamento con l’aurora musicale è davvero un’esperienza da vivere per attendere il sorgere del sole su una delle coste più suggestive della Calabria, nel cuore del Mediterraneo.