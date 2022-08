Sampdoria-Reggina, le probabili formazioni: due dubbi per Inzaghi?

Prima uscita ufficiale per la Reggina di Filippo Inzaghi. Fischio d’inizio alle ore 21.15. Gli amaranto vanno in campo al Ferraris di Genoa per i trentaduesimi della Coppa Italia contro la Sampdoria. Nonostante la differenza di categoria il ruolo di Crisetig e compagni sarà quello di dimostrare di aver fatto dei progressi nella composizione e nell’amalgama di una squadra che è partita in ritardo, per i noti problemi societari ormai risolti.

Fer Inzaghi ci sono due dubbi: il primo è chi schierrare centravanti tra Gori e Menez, con Montalto rimasto a casa e Santander ancora in ritardo di condizione. Possibile, inoltre, il posizionamento di Liotti sulla mezzala sinistra. L’alternativa è il giovane Lombardi.

Le probabili formazioni:

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieria; Candreva, Rincon, Sabiri, Djurcic; Caputo. Allenatore Giamapolo

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Majer, Crisetig, Liotti; Ricci, Menez, Canotto. Allenatore Inzaghi.