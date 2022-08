Uomo accoltellato dopo una lite nel Cosentino

Un litigio acceso tra due persone che sfocia prima in una scazzottata e poi in accoltellamento. Il fatto è avvenuto la notte scorsa a Cittadella del Capo, frazione marinara del comune di Bonifati, sulla costa tirrenica cosentina.

Secondo quanto si è potuto apprendere, due persone, incensurate, hanno iniziato a discutere per futili motivi, ma la situazione è degenerata quando uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha colpito l’altro con un paio di fendenti. Il ferito, che non sarebbe in gravi condizioni, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Scalea.