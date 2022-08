Ragazzo di Bologna picchiato a Crotone, Inzaghi: “Ti aspetto a Reggio Calabria”

Con un videomessaggio mostrato dalla trasmissione di Canale 5 Morning News, Filippo Inzaghi ha mostrato vicinanza a Davide Ferrerio. Il ragazzo bolognese di vent’anni è stato aggredito a calci e pugni a Crotone e ora è in Rianimazione presso l’ospedale di Catanzaro.

Il messaggio di Filippo Inzaghi

Poco più lontano, a Reggio Calabria, c’è il tecnico che qualche stagione fa era alla guida del suo Bologna. “La tua storia – ha detto Filippo Inzaghi – mi ha toccato molto, però so che sei un leone. Ce la farai. Anche io ho avuto momenti difficili, il tuo so che è difficilissimo, ma con tenacia e forza so che ne uscirai ancora più forte. Appena starai bene, ti aspetto qui a Reggio Calabria a trovarmi. Forza!”.