Escursione gratuita al Canyon della Riserva Valli Cupe

La direzione della Riserva naturale regionale Valli Cupe ha organizzato per le giornate del 19 e del 26 agosto un open day al Canyon Valli Cupe con guida gratuita. Come noto, l’accesso a tutti i sentieri gestiti dalla Riserva è gratuito, fatta eccezione proprio per il Canyon che, per effetto della legge istitutiva della Riserva, è consentito esclusivamente agli escursionisti accompagnati da guide accreditate da Legambiente Calabria, quale Ente gestore.

Per le sue caratteristiche geomorfologiche, il Canyon Valli Cupe rappresenta uno dei siti più suggestivi di tutta la Riserva. Si presenta con pareti tagliate verticalmente, inaccessibili e aspre, con un profilo spesso ricco di una miriade di piccoli anfratti scavati dagli agenti atmosferici. Scavato in conglomerato poligenico in matrice di arenaria, è da considerare – per natura geologica e limitatamente all’Europa – una formazione alquanto rara. In alcuni tratti largo solo pochi metri e profondo più di cento.

“Visitare il Canyon Valli Cupe – dichiara Antonio Falcone, direttore della Riserva – è un’esperienza davvero unica e indimenticabile. Così come emozionante è percorrere i diversi sentieri della Riserva immersi nella natura e tra le cascate, per concedersi una pausa dal caos delle città e dallo stress dei problemi quotidiani”.