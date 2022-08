Mercato Reggina, super offerta per Rivas. Taibi: “Saladini ha detto no”

Rigoberto Rivas resta alla Reggina, nonostante una super offerta proveniente dall’estero. Lo ha rivelato ai microfoni di Momenti Amaranto su Video Touring il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi.

“Una squadra estera – ha confermato il direttore sportivo – ha offerto dei soldi per Rivas. Una proposta quasi irrinunciabile, Saladini ha detto che non si muove perché un giocatore importante”.

La Reggina, dunque, ha la forza per dire no ad un’offerta che avrebbe consentito una plusvalenza sull’honduregno. Il calciatore, alla quarta stagione in amaranto, è stato acquistato dall’Inter dopo due anni in prestito, solo un anno fa.

Determinante il veto di Saladini.