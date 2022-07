(VIDEO) Reggina, Saladini: “Abbonamenti nei prossimi giorni, a quel punto toccherà ai tifosi”

“É l’uomo giusto per costruire insieme questo progetto. Abbiamo voluto tre anni di contratto per questo. Ci consentiranno di costruire insieme a lui la parte tecnica”.

Così Felice Saladini ha commentato la scelta di Pippo Inzaghi sulla panchina della Reggina.

Il patron amaranto conosce le insidie del torneo. “Mi aspetto – ha dichiarato – un campionato dove sappiamo giocare a calcio. Il campionato deve essere un punto di partenza per iniziare a costruire il nostro progetto.É un gran campionato perché ci partecipano tra le città più grandi d’Italia, tre tra le prime dieci”.

Per i sostenitori grandi parole d’elogio:”I tifosi ci stanno dando già grandi vicinanza, grande calore. É come se mi abbracciassero ogni giorno in modo sincero e stretto. Questo, per me è un grande soddisfazione, e mi spinge ancora di più ad andare avanti. Nei prossimi giorni partiremo con gli abbonamenti e a quel punto toccherà a loro”.

“Gli obiettivi – ha aggiunto – non si spostano. Ho voluto rivelare la Reggina per costruire un progetto. Era l’obiettivo iniziale e continua ad esserlo”.