Reggina, ecco i calendari: si inizia fuori casa

Inizierà fuori casa il campionato della Reggina. Come era ampiamente previsto, per effetto della necessità di ripristinare il manto erboso dello stadio Oreste Granillo.

In B si dice che tutte le gare sono impegnative, ma certo è che l’avvio per la Reggina non sarà morbido.

Il primo impegno sarà di queli complicati, tenuto conto che si andrà a giocare a Ferrara contro la Spal. Calcio di inizio il 13 agosto.

Una formazione che mira ad un campionato importante con la proprietà americana.

Nella seconda giornata gli amaranto andranno a fare visita alla Ternana.

Poi al Granillo arriverà il Sud Tirol per la terza giornata. Alla quarta torna la classica con il Palermo.