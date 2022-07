Mercato Reggina: possibili 8 volti nuovi entro fine settimana, i nomi

La Reggina entro fine settimana si radunerà al Sant’Agata. Il gruppo agli ordini di Roberto Stellone svolgerà le visite mediche e le prime sedute atletiche, prima di trasferirsi in una località in altura per il ritiro.

Ai giocatori già sotto contratto (anche se qualcuno potrebbe non essere convocato), si aggiungeranno diversi volti nuovi. Non saranno gli unici, ma sarà una prima tranche di acquisti che porterà la squadra ad avere 26-27 elementi. Di cui almeno 12-13 saranno under.

Il club amaranto ingaggerà dalla Fiorentina il difensore centrale Eduard Dutu. Rumeno, ma italiano di nascita, è un centrale molto forte fisicamente che nell’ultima stagione ha giocato in C nel Montevarchi con 26 presenze. Il classe 2001 potrebbe sostituire Amione .

Sempre dai viola sono attesi i gemelli Pierozzi. Niccolò è un’esterno (preferibilmente a destra), nell’ultima stagione 36 reti (8 reti e 4 assist) con la maglia della Pro Patria in C. Edoardo, invece, ha giocato nell’Alessandria, dopo un anno da protagonista in C con la Pistoiese. Anche lui gioca a destra, ma con caratteristiche pià difensive. Sono due classe 2001 nel giro delle nazionali giovanili.

Così come lo è Agostinelli, talentuoso centrocampista offensivo del settore giovanile gigliato. Anche lui è ad un passo dal vestirsi d’amaranto. Così come il bomber della Sampdoria Primavera Di Stefano.

Arrivano, però, anche gli over. Taibi spera di chiudere per Alessandro Micai. Il portiere è in scadenza con la Salernitana e vuole tornare a Reggio. Le tre parti devono trovare la quadra economica.

Ai dettagli la trattativa con il Frosinone per il centrocampista classe ’93 Gori (200 presenze tra e B) che arriverà in prestito. Si lavora, inoltre, per Luca Paganini, svincolato dopo l’esperienza all’Ascoli. Anche lui è un esterno di destra. Si tratta di due giocatori che Stellone conosce benissimo.

Non sarebbe comunque finita, tenuto conto che la Reggina anche dopo questa prima tranche di acquisti dovrà andare a chiudere almeno altre quattro o cinque operazioni.

Non va, inoltre, dimenticato che la Reggina ha già una spina dorsale fatta di gente esperta e di qualità come Cionek, Crisetig e Menez e non solo.

Leggi anche

Mercato Reggina: chi sono i cinque calciatori in uscita