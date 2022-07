Mercato Reggina: chi sono i cinque calciatori in uscita

La Reggina dopo aver visto partire tanti calciatori che hanno concluso il loro periodo di prestito a Reggio o comunque il loro contratto, pensa al mercato. Sia entrata che soprattutto in uscita. Ci sono cinque calciatori che, per motivi diversi, sono destinati a rendere dal progetto amaranto.

BIANCHI – Lo vuole il Cesena, che gli offrirà un contratto fino al 2024. Salvo sorprese andrà a raggiungere Mimmo Toscano per il progetto di una Serie C ambizioso. Potrebbe trattarsi anche della scelta di avvicinarsi a casa dopo tre anni a Reggio.

LARIBI – Dopo i sei mesi deludenti a Reggio, non ha fatto faville neanche in prestito a Cittadella. Per lui il futuro è lontano da Reggio. Ha ancora un anno di contratto.

RICCI – Il suo accordo con gli amaranto scade nel 2024. L’Ascoli non ha esercitato il diritto di riscatto dopo averlo avuto per un semestre in prestito.

GALABINOV – L’attaccante ha costi elevatissimi per gli standard e sembra destinato a lasciare lo Stretto.

SITUM – Per lui ancora un anno di contratto. Dopo l’annata trascorsa in prestito a Cosenza, il suo futuro sarà altrove.