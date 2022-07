Mercato Reggina: Obi un anno dopo

Forza, velocità e geometrie. Joel Obi è pronto a vestirsi d’amaranto. L’ex grande talento della Primavera dell’Inter è ad un passo dalla Reggina, dopo la salvezza ottenuta in Serie A con la Salernitana.

Il club amaranto lo aveva cercato già un anno fa. Tuttavia, l’offerta non fu tale da fargli abbandonare l’idea di trovare una sistemazione in Serie A. Che poi arrivò con il trasferimento nella Campania granata.

Quasi 365 giorni dopo il pupillo di Aglietti è vicinissimo e potrebbe presto essere a disposizione di Alfredo Aglietti. Si tratta di un centrocampista completo che nella linea mediana a tre può giocare in tutte le posizioni.

Per il classe ’91 dovrebbe arrivare un contratto di due o tre anni, mettendogli davanti la prospettiva di costruire quel progetto che in un paio di stagioni punta a mettere la Reggina nelle condizioni di giocarsela per le posizioni d’avanguardia della classifica. La volontà è ovviamente anche quella di partire a fari spenti in questa stagione.