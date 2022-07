Mercato Reggina: la coppia di centrali è già di livello

La Reggina ha praticamente acquistato Michele Camporese. Il classe ’92, che in carriera ha praticamente giocato solo tra A e B, presto sarà ufficialmente un calciatore amaranto. Marcatore arcigno, forte fisicamente e molto forte anche in zona offensiva nell’andare a saltare di testa.

Una risorsa in più per la Reggina che è riuscita a strapparlo al Cosenza che contava di riaverlo dopo gli ultimi sei mesi in prestito. Decisiva la durata del contratto triennale proposta. Da verificare se, inoltre, è stato dato un piccolo contributo al Pordenone per liberarlo.

Al momento farebbe coppia con Thiago Cionek nel 4-3-3 di Inzaghi e si può dire che la Reggina non avrebbe una duo difensivo fatto di ultimi arrivati. Anzi. Tuttavia, il mercato in entrata non si ferma e il duo Taibi-Martino dovrebbe andare a caccia di un altro centrale importante e di un under. Entrambi dovrebbero essere possibilmente mancini. E la Reggina spera sempre che il Verona decida di liberare per un altro anno Amione.