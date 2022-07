La Reggina torna in campo in una gara ufficiale tra meno di un mese. Lo farà al Ferraris contro la Sampdoria. Il match del Marassi, valido per i 32esimi di Coppa Italia, vedrà gli amaranto sfidare i blucerchiati.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.15. La gara sarà trasmessa in diretta Tv su Italia 1.