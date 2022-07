Nicola Irto all’Assemblea del Pd: «Dobbiamo proseguire e costruire il futuro della Calabria con tutte le forze politiche e civiche che condivideranno con noi programmi e obiettivi»

«Il lavoro che ci aspetta adesso non sarà per nulla semplice e richiede un aumento dei nostri sforzi e della nostra capacità di elaborazione politica. Serve proseguire lungo tutti i fronti: opposizione ferma e costruttiva al governo regionale delle destre, sinergia di azione tra i vari livelli di partito e con le rappresentanze istituzionali, moltiplicazione dei luoghi di confronto per elaborare proposte di insieme per il futuro della Calabria e apertura verso tutte le forze politiche e civiche con le quali condividere il programma comune».