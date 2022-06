Cessione Reggina, avanti adagio

Serata importante per il futuro della Reggina. Il vertice romano tra gli emissari del club, lo studio che sta curando la cessione e i potenziali acquirenti è durato un paio d’ore ed ha segnato nuovi passi in avanti.

Non un’accelerata, ma un movimento in avanti compiuto di slancio. Manca ancora qualche limatura sugli accordi, ma resta concreta la possibilità che si chiuda tra il fine settimana e l’inizio della prossima.

Come si dice spesso dall’inizio della faccenda: non è comunque il momento nè dell’ottimismo, nè del pessimismo.

Il comunicato di mercoledì pomeriggio del club che ha smentito l’esistenza di un accordo con l’Agenzia delle Entrate fotografa lo status delle cose.

Con l’Erario esiste un’intesa sul piano di rientro che, in realtà, dovrà sottoscrivere la nuova proprietà.

Così come la Covisoc può dare solo pareri di massima, non certo dare certificazioni ufficiali. E il disegno con l’Agenzia delle Entrate, una volta sottoscritto, non dovrebbe dare problemi.