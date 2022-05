Tuttosport, Consiglio Figc pronto a fissare i criteri per sostituire la Reggina, che però può sperare ancora

Il calcio italiano osserva con attenzione la situazione della Reggina. A Reggio c’è moderata fiducia, ma nel resto d’Italia si ha quasi la sensazione che si stia preparando il funerale al sodalizio amaranto.

“Mercoledì – scrive Tuttpsort – il Consiglio Federale farà chiarezza sulle eventuali riammissioni.” “Al momento – spiega il quotidiano torinese – l’unico caso che potrebbe portare a una riammissione (e non a un ripescaggio) è quello della Reggina che vive una situazione critica , resa più ardua dall’inchiesta su patron Gallo”.

Viene spiegato, in particolare, come il fatto che si tratti di eventuale riammissione, sarebbe possibile anche un nuovo salvataggio del Cosenza qualora dovesse perdere i play out contro il Vicenza (salvo indicazioni diverse). Gli stessi biancorossi avrebbero i requisiti. A Reggio, ovviamente, si augurano che vada diversamente.