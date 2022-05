Catanzaro – Straordinario successo per il musical “Fabularium, Magic of Disney Music”

Dopo il prologo con lo spettacolo di Valerio Lundini a Rende e il concerto di Francesco Baccini a Paola, è partita ufficialmente dal Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro con lo straordinario successo del musical “Fabularium, Magic of Disney Music” la 36esima edizione di “Fatti di Musica”, il festival-premio del Miglior Live d’Autore, ideato e organizzato da Ruggero Pegna.

Lo storico evento, che ogni anno presenta in varie località della Calabria alcuni dei live più belli e attesi, si è aperto con l’originale show in omaggio al grande cinema Disney, voluto fortemente da Pegna per ripartire nel segno della famiglia e, in particolare, del pubblico del futuro, quello dei bambini.

“Ripartire con l’entusiasmo di un teatro pieno di bambini – ha commentato il noto promoter calabrese, arrivato al traguardo di ben 36 anni di eventi – è semplicemente la continuazione di una grande favola anche per me! Un pubblico straordinario, spettacolo nello spettacolo, al quale si dovrebbero dedicare più appuntamenti di qualità, com’è stato questo musical confezionato dalla Mat Entertainment in modo impeccabile, coinvolgente e spettacolare!”.

Musiche e scene di narrazioni celebri come La Spada nella Roccia, Cenerentola, La Bella e la Bestia, Oceania, Frozen, Aladdin e Mary Poppins si sono susseguite, insieme ai celeberrimi personaggi delle favole con oltre cento costumi strabilianti, incantando il pubblico di tutte le età che ha gremito il Teatro Politeama strapieno in ogni settore, come non si vedeva da parecchio tempo. Un viaggio straordinario, allegro e divertente attraverso i mondi della Magia guidato da Smemorina, una fata madrina amorevole e pasticciona, e Merlino, il “maestro” di tutti i grandi maghi, ha trasportato tutti fuori dalla realtà per oltre due ore. Quello visto ieri sera al Politeama è stato uno spettacolo davvero eccezionale, un musical ricco anche di messaggi e di emozioni per divertirsi e sognare con la fantasia e riscoprire, attraverso le celebri canzoni dei capolavori Disney, il coraggio, l’amicizia, l’audacia, la generosità, l’amore, per divertirsi e sognare con la Fantasia. Un’avvincente storia per non dimenticarsi anche da adulti quanto sia bello meravigliarsi e lasciarsi ispirare come i bambini. Uno show unico, con scenografie e coreografie spettacolari, continui cambi scena e costumi scintillanti, magnifici disegni luci ed effetti speciali, come il video mapping digitale 3D e momenti magici che hanno sorpreso grandi e piccini. Uno spettacolo che ha debuttato da poco, ma che avrà un grande futuro, perché mette insieme alcuni dei personaggi che hanno incantato intere generazioni. Al termine, la grande sorpresa di tutto il cast che ha lasciato il palcoscenico per scendere tra il pubblico, con bambini e genitori letteralmente impazziti, a caccia di foto. Un plauso meritato a tutte le firme e il ricco cast: regia di Angelo Lucarella e Annalory Fullone, sceneggiatura di Annalory Fullone, coreografie di Debora Boccuni, costumi design & props di Annalisa Milanese, scenografia/show design e scene di Francesco Paolo Caragiulo, digital artists di Myriam Campanello e Riccardo Scaringella, light design Roberto De Bellis, sound engineering Davide Petrone, Nel cast gli stessi Angelo Lucarella ed Annalory Fullone, con Laura Legrottaglie, Rosanna Cassano, Giovanni Valente, Marco Buzzerio, Veronica Giusti, Flavia De Bartolomeo, Giuseppe Visaggi, Gabriella Serio.

“Fatti di Musica 2022” proseguirà a fine mese con uno dei più grandi eventi della storia dello spettacolo internazionale: dal 26 al 28 maggio al Palacalafiore di Reggio Calabria sarà di scena per l’ultima volta con il cast originale il colossal Notre Dame De Paris, il musical dei record di Riccardo Cocciante, prodotto da David e Clemente Zard. Altri record in arrivo: oltre settemila gli studenti già prenotati per i matinée scolastici e circa cinquemila i biglietti venduti ad oggi per i serali, ancora con ampia disponibilità.

Il 2, 3, 4 giugno, in linea con il suo format originale che prevede pure l’interazione con altri festival, sarà la volta di Barreca, Peppe Voltarelli e Negrita nella prima edizione del “Sud Agrifest 2022” a Taurianova.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è poi il ritorno in concerto di Riccardo Cocciante, a distanza di circa quarant’anni dal suo ultimo live in Calabria. Il celeberrimo cantautore sarà il 2 agosto nello splendido scenario del Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, accompagnato dai quaranta elementi dell’ Orchestra Sinfonica “Saverio Mercadante” diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. In circa tre ore di concerto, Cocciante eseguirà tutti i suoi storici e intramontabili successi. Dopo Cocciante, in vetrina la nuova musica italiana con i concerti unici in Calabria di Franco126 l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, Rkomi il 12 agosto nell’Anfiteatro di Acri, Irama il 20 agosto ancora al Teatro di Cirella, in collaborazione con Alfredo De Luca, direttore dei due Teatri. Altri appuntamenti per la seconda parte del Festival sono in fase di definizione. I biglietti per assistere ai vari live sono tutti disponibili su www.ticketone.it.

“Fatti di Musica” è la storia stessa dei grandi live in Calabria, partita nel 1987 addirittura con il concerto allo stadio di Catanzaro dei mitici Spandau Ballet, ai vertici in tutto il mondo quando un simile evento in Calabria era pura fantascienza. Negli anni ha presentato e premiato, in base al suo format di oscar del live, tutto il meglio della musica d’autore italiana, da Vasco Rossi a Ligabue, da Ivano Fossati e Francesco Guccini, a Gino Paoli e Paolo Conte, oltre ad una serie incredibile e qui inimmaginabile di stelle mondiali, tra cui Carlos Santana, Tina Turner, Sting, Simple Minds, Simply Red, James Brown, Al Jarreau, James Taylor e decine di altre star assolute, anche con eventi televisivi trasmessi in tutto il mondo dalla Rai, come il concerto di Elton John a Reggio inserito nella Elton John Collection ufficiale su Youtube e tra i live musicali più visti di sempre. Tutte le informazioni sul Festival sono disponibili al sito web www.ruggeropegna.it e nelle varie pagine social dedicate.