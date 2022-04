Reggina, Stellone “Recuperano tutti tranne uno, rinnovo? Stiamo parlando, l’intenzione c’è”

“La sosta è importante. Ci ha permesso di lavorare due settimane. Recuperiamo tutti tranne Lakicevic. Abbiamo l’imbarazzo della scelta per decisioni non facile, dopo quindici giorni in cui si sono allenati bene. Anche Rivas ha recuperato, da lunedì si è unito al gruppo. Menez giocherà da titolare una delle prossime due partite. Montalto e Galabinov hanno recuperato”.

Roberto Stellone annuncia con il sorriso i tanti calciatori che si sono messi alle spalle i problemi fisici. Si gioca a Cremona

Focus sull’alternanza portieri. “Questa partita – ha detto Stellone – la giocherà Micai perché Turati è tornato ieri dalla nazionale. Le altre due le farà Turati, poi a quattro giornate dalla fine vedremo se decidere in altro modo”.

Stellone non muta la scelta di attingere da tutta la rosa. “Con il Benevento – ha evidenziato – andremo a ruotare sei-sette giocatori”.

E sul futuro ancora alla Reggina: “C’è l’intenzione di proseguire, stiamo parlando e vedremo. Domani però c’è la partita. Affrontiamo una squadra che ha lavorato bene sul mercato. Hanno giocato importanti per il loro modo di giocare, con un centrocampo di qualità e una difesa alta che gli permette di subire poco. Sono un avversario completo, sarà una partita difficile. Loro cercheranno di batterci per mantenere il primato e noi cercheremo di farlo per sognare. Noi dobbiamo provarci, senza avere il rammarico di non aver provato a raggiungere i play off. Questa partita diventa per noi molto importante”.