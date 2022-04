Reggina, Stellone: “Ho letto che a Cremona verranno tanti tifosi, motivazione in più per noi”

“Ho letto che ci saranno tanti tifosi a Cremona .Un motivo in più per fare una grande prestazione per ripagare la fiducia di quelle persone che fanno sacrifici e chilometri per seguire la squadra”.

Lo ha dichiarato Roberto Stellone in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Reggina. Gli amaranto saranno seguiti da un migliaio di sostenitori e il tecnico ha già fatto capire che la squadra non sarà insensibile a questo nel trovare ulteriori motivazioni.

Poi un pensiero al ds grigiorosso, storico capitano amaranto e suo ex compagno di squadra. “L’obiettivo nostro – ha dichiarato il tecnico – è di provare a vincere questa partita. Giacchetta ha fatto benissimo dove è stato. Hanno costurito una squadra che ha il giusto mix tra esperienza e gioventù, con tanti ricambi tutte le zone di campo. Avranno qualche assenza, ma l’organico che hanno gli permette di stare tranquilli. Facciamo i complimenti anche a lui per il lavoro che sta svolgendo”.