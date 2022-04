Reggina, Denis: “Tengo a questa maglia e a questa città. Non ho voglia di smettere”

“L’importante lunedì è vincere. Non possiamo finire male la stagione e fare gol mi piacerebbe”.

Così German Denis, ai microfoni di Reggina Tv, ha manifestato voglia di giocare.

E sulla stagione: “Per come abbiamo iniziato, quelle dieci partite con un punto, c’è amarezza. Siamo stati bravi a tirarci fuori dai guai, perché era una situazione molto complicata. Stellone ci ha aiutato con i suoi concetti. Ci ha fatto sentire tutti allo stesso livello e ha fato forza al gruppo. “.

E sul suo futuro. “Io – ha dichiarato l’argentino – ci tengo tanto a questa maglia e a questa città. L’entusiasmo ancora lo ho. Non sento la voglia di smettere e non dipende da me. Se mi danno la possibilità di vestire ancora questa maglia, non dipenderà da me. Credevo questo potesse essere l’ultimo anno, però vediamo la situazione e cosa vorrà la società”.