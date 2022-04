Santuario di San Francesco di Paola, Commissione Cultura della Camera approva risoluzione Fdi per interventi di restauro

“La Commissione Cultura della Camera ha dato parere favorevole alla risoluzione presentata da Fratelli d’Italia, prima firmataria la collega Paola Frassinetti, che impegna il governo a valutare l’opportunità di adottare iniziative di competenza volte a realizzare interventi di conservazione del Santuario di Paola”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, firmataria della risoluzione, che spiega come “gli interventi riguardano anche opere di risanamento e di muratura, restauro delle coperture e dei tetti, restauro degli elementi architettonici”.

La basilica custodisce infatti numerosi affreschi risalenti al XV-XVI secolo, un chiostro conventuale risalente al seicento e un’antica tipografia conventuale che versano in gravi condizioni di deperimento architettonico e artistico e necessitano di un urgente intervento di restauro. La risoluzione – sottoscritta anche dai deputati Frassinetti, Furgiuele, Tuzi, Di Giorgi, Bruno Bossio, Aprea, Anzaldi, Silvestroni, Butti e Mollicone – impegna anche il governo a valutare l’opportunità di promuovere iniziative di valorizzazione culturale per il recupero della memoria storica, attraverso l’organizzazione di eventi culturali presso il Santuario, e a valutare l’opportunità di collegare agli interventi previsti per il Santuario di Paola, anche interventi sugli antichi conventi di Paterno Calabro e Corigliano Rossano, risalenti al V secolo, e Sambiase, fondato nel 1508.