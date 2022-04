Reggina, Denis sul futuro: “Sto ancora bene. Allenatore? Non mi vedo, meglio settore giovanile dirigente”

“Ho tantissimo entusiasmo ancora. So che ho ancora qualcosa da dare, sia dentro il campo che nello spogliatoio. Dopo non so cosa farò. Questa società mi ha dato e non so cosa mi possa proporre. La mia esperienza mi porta a vivere ancora dentro questo mondo”.

Così German Denis, ai microfoni di Reggina Tv e Passione Amaranto, ha raccontato di non vedere dietro l’angolo il ritiro.

A settembre, però, saranno 41 ed è inevitabile guardare oltre. “Lavorare nel settore giovanile – ha rivelato – mi piacerebbe. Mi piacerebbe anche essere parte della società a livello dirigenziali. Come allenatore non mi vedo tanto, perché sono una persona che vive le cose troppo intensamente e non riesco a vivere certi momenti con al giusta tranquillità”.

Denis punta ad un ultimo rinnovo “Sono a disposizione. Vorrei rimanere, so che sarà al 100% l’ultimo anno e mi piacerebbe farlo qua a Reggio Calabria. Poi non dipende da me”.