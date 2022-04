Reggina, Denis: “Sono grato ai reggini, Reggio Calabria mi ha fatto rinascere”

“Sono grato ai tifosi per quello che mi hanno dato. Mi piacerebbe essere di più protagonista in campo, al di là di quello che posso dare all’interno dello spogliatoio”.

Così German Denis ai microfoni di Passione Amaranto su Reggina Tv ha parlato del suo rapporto con la piazza di Reggio Calabria e del suo momento attuale, in cui vede davvero poco il campo.

Denis, a due gare dalla fine, rischia di finire la sua prima stagione senza aver fatto centro. Giocare pochissimo fa essere questo una diretta conseguenza dello scarso utilizzo. “È la prima volta – ha dichiarato – che passo un campionato intero senza essere arrivato al gol. Lavoro per essere sempre a disposizione e rispetto sempre scelte del mister”.

L’argentino, però, è sempre il primo ad esultare quando fanno i gol i compagni. “La molla dell’amore con Reggio è scattata quando sono arrivato in aeroporto. Non me lo dimentico più. Da lì è iniziata questa avventura, la Reggina e Reggio Calabria mi hanno fatto rinascere. Grazie a tutta questa città, a tutti i tifosi che sin dal primo minuto si sono comportati benissimo con me”.

“A Pellaro – ha aggiunto – mi trovo benissimo. Sto sul mare, la gente è sempre a disposizione”.

Questo è stato un campionato dai due volti per la Reggina, con un buco nero di undici partite. “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo in quella gara contro la Cremonese, poi forse c’è stato un crollo mentale e psicologico. Ce lo siamo portati avanti a lungo e non siamo riusciti a venirne fuori. Per fortuna ce l’abbiamo fatto, perché fidatevi che era un momento delicato e quando ci finisci dentro uscirne è difficilissimo. Non riesco a trovare motivazioni specifiche a quello che è accaduto”.