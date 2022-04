Reggina, Denis: “Giocherò ancora un anno, per il futuro devo parlare con la società”

È bello lasciare un segno in questa città, in questa società. Qui ho ricevuto tanta vita. Giocherò un ultimo anno, con la società non ho ancora parlato. Non dipende da me. Sono a disposizione”.

Così German Denis ha commentato il gol che gli vale il primato di marcatore più anziano della storia dela Serie B.

“Quest’anno – ha aggiunto – sono stato sfortunato nel giocare poco. Mi sono fatto male in ritiro, poi quando è arrivato Stellone mi sono infortunato di nuovo. Anche quando non gioco provo a offrire il mio contributo. Io mi allenerò sempre al massimo e rispetto le scelte”